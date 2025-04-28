Прохожий выстрелил в лицо российскому школьнику В Санкт-Петербурге 12-летнему мальчику выстрелили в лицо из травмата

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Неизвестный мужчина выстрелил в лицо 12-летнему мальчику в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». Происшествие случилось накануне вечером около дома №48 на Большой Озерной улице.

Мальчик сам обратился в травмопункт на Камышовой улице. У него диагностировали ранение в правую скулу. В удовлетворительном состоянии его госпитализировали. В настоящее время проверку проводят сотрудники полиции Выборгского района. Издание отмечает, что камеры видеонаблюдения в районе происшествия отсутствуют, что усложняет поиск прохожего, напавшего на ребенка.

Ранее житель Камчатки угнал машину бывшей жены и устроил перестрелку с полицейскими. В ответ правоохранители использовали табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен. Его задержали и госпитализировали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

До этого житель подмосковного Подольска открыл стрельбу по компании во дворе. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Подозреваемый в убийстве госпитализирован с травмами, которые получил во время потасовки. В больнице его охраняет полиция. Возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос об аресте фигуранта.