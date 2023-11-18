Прохожий спас троих детей и кота из горящей квартиры в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Огонь охватил квартиру в жилом доме в Губахе в Пермском крае, сообщает пресс-служба МЧС России. Внутри помещения оказались заперты трое несовершеннолетних и кот. Детей и питомца спас прохожий.

Тем временем прибывшие на место сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. В пресс-службе ведомства спасатели опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что стены комнаты покрылись толстым слоем копоти.

Ранее женщина и ее 15-летняя дочь погибли при пожаре в частном жилом доме в Мытищах. Причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительного электрооборудования. Отец, двое детей восьми и пяти лет попали в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

До этого в Люберцах в результате пожара в частном доме скончались двое малолетних детей. ЧП произошло в поселке: мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.

Ранее мужчина погиб во время пожара в одной из квартир девятиэтажного дома на юге Москвы. Огонь охватил двухкомнатную жилплощадь в здании на улице Ясеневой. Отмечается, что квартира была сильно захламлена.