Прохожих в Набережных Челнах напугал незнакомец в черной маске Mash: спецслужбы в Набережных Челнах задержали мужчину в черной одежде и маске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники спецслужб в Набережных Челнах отреагировали на появление загадочного незнакомца в черной одежде и маске, сообщает «Mash Iptash». По информации Telegram-канала, прохожих напугал таинственный мужчина с предметом, похожим на ружье, который он держал в руках. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые задержали неизвестного.

Мужчина в маске прогуливался по улицам автограда. Жители позвонили в отдел полиции, силовики выехали на адрес. Загадочного незнакомца задержали. По предварительным данным, он сбежал из психоневрологического диспансера, за ружье челнинцы приняли зонт, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что бывший боец смешанного стиля Илья Ойкин разгуливал по улице Академика Королева в Москве с оружием в руках. 32-летний экс-спортсмен ходил и пугал прохожих пистолетом. Люди вызвали полицию, которая прибыла на место и задержала бойца. Его увезли в отделение для дальнейшего разбирательства.

2 сентября боец поп-ММА Корней Тарасов заявил, что вечером 1 сентября после тренировки на него напали друзья рэпера D.Masta (Ди Масты). Потерпевший сначала подумал, что его хотят задержать полицейские, так как у него раньше были проблемы с законом, однако компания из пяти человек внезапно начала его избивать. Тарасов отметил, что за него заступилась проходящая мимо женщина, поэтому нападавшие быстро скрылись.