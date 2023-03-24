Упавшая с крыши глыба льда убила жительницу Перми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми погибла прохожая из-за упавшей на нее с крыши дома глыбы льда. Следствие считает, что трагедия произошла из-за ненадлежащего контроля за уборкой снега со стороны коммунальщиков, обслуживающих дом, сообщили «360» в пресс-службе СК по Пермскому краю.

В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация, — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла на улице Ушакова. Момент падения наледи на прохожую попал на видео. Женщина проходила возле кирпичного трехэтажного дома, когда неубранный снег и лед с крыши рухнули на нее.

Следователи организовали проверку. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава регионального управления ведомства Денис Головкин поставил ход расследования на особый контроль.

Похожий случай произошел ранее в Новосибирске. Там наледь с крыши упала на школьницу. Пострадавшая была госпитализирована, по факту произошедшего проводится проверка. Следователи планируют оценить действия управляющей компании.

В Ивановской области 16 марта глыба льда упала с крыши дома на коляску с годовалой девочкой. В результате удара ребенок получил сотрясение мозга, у него сломан нос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.