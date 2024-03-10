Прогулка закончилась реанимацией для петербургского первоклассника В Петербурге госпитализировали первоклассника после падения с лестницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик упал с пристройки высотой пять-шесть метров на Пионерской улице, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, школьник упал с лестницы производственного здания водонапорной башни товарищества «Братья Н. и В. Леонтьевы и Ко». Мальчика госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел 10 марта. Мальчик гулял без сопровождения взрослых, когда упал с лестницы. Первокласснику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому лобной области и ушибы легких и печени. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Производственный корпус с водонапорной башней товарищества «Братья Н. и В. Леонтьевы и Ко» была построена в 1911 году. В 2014-м здание признали памятником архитектуры.

Ранее сообщалось, что металлический карниз упал на голову девятилетнему мальчику в спортивном клубе во Всеволожске Ленинградской области. Мальчика госпитализировали с переломом черепа.

До этого в Москве 17-летняя девушка пострадала при падении глыбы льда с крыши дома. Происшествие случилось в центре города на Смоленской набережной. Врачи диагностировали у подростка сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После медицинского обследования пострадавшую отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.