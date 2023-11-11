Прогулка по «заброшке» закончилась для школьницы падением с пятого этажа В Ленобласти восьмиклассница упала с пятого этажа заброшенного дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области 14-летняя девочка попала в реанимацию после прогулки по заброшенному зданию, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России. Школьница потеряла равновесие и упала с высоты пятого этажа. Угрозы ее жизни нет.

В настоящее время угрозы жизни нет, состояние стабильно тяжелое. Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло на территории заброшенного здания в городе Бокситогорске, куда восьмиклассница пришла со сводным братом. По предварительной информации, девочка подошла к неогороженному краю здания и случайно упала вниз. Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно госпитализировала школьницу. Следователи проводят расследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее восьмиклассница из Амурской области прыгнула с третьего этажа, чтобы спастись из плена. Подруги насильно заперли девочку в комнате на три часа. Сначала она хотела спуститься по стене, так как занималась скалолазанием. Однако для этого не оказалось подходящих условий, из-за чего она решила выпрыгнуть из окна. Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника.