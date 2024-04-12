Программиста из Мордовии задержали за призывы к терактам в чатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программиста из Мордовии задержали за призывы к терактам в чатах, сообщает «Четвертая власть» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска при выезде из России.

По данным спецслужбы, он призывал к финансированию ВСУ, убийствам должностных лиц и поджогам военных объектов. Кроме того, гражданин РФ создавал позитивный образ участников запрещенного в стране украинского военизированного формирования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (призывы к террористической деятельности). Мужчине грозит до семи лет колонии. По информации «Взгляд-инфо», программиста задержали на границе с Казахстаном в Озинках. Ему 38 лет, работает он на иностранную компанию.

Ранее вернувшийся из Чехии российский программист Алексей Маляревский получил семь лет по делу об участии в подпольных штабах политика Алексея Навального и донатах ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Суд постановил конфисковать $1000 и 100 тысяч рублей с его банковских счетов.