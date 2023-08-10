Программа помощи жертвам нацизма закрылась в Пензе из-за нового закона Программа помощи жертвам нацизма закрылась в Пензе из-за закона об НКО

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Из-за запрета юрлицам взаимодействовать с иностранными НКО, не зарегистрированными в специальном реестре Минюста, в Пензе закрылась программа помощи жертвам нацизма, сообщает Telegram-канал «Говорит НеМосква». По словам главы пензенского благотворительного фонда «Гражданский союз» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Шарипкова, организация больше не сможет получать финансирование от немецкого фонда, который ежегодно выделял €20 тысяч на организацию встреч и экскурсий.

Депутаты Госдумы запретили юрлицам взаимодействовать с иностранными НКО, не зарегистрированными в специальном реестре Минюста. Поэтому сотрудничество с немецкой организацией может обернуться для нас уголовным преследованием, — сказал Шарипков.

Ранее Московский городской суд постановил ликвидировать Информационно-аналитический центр «Сова» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). НКО занималась изучением случаев ксенофобии и национализма в России. В центре заявили, что продолжат работу и обжалуют решение суда. Причину для ликвидации Минюст определил как нарушение географии работы НКО.