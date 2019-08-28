Хирурги Центральной городской больницы (ЦГБ) № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении. Об этом заявил глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов.
Пять из шести специалистов остаются работать в ЦГБ, ещё один сменил специализацию на УЗИ, передаёт
На встрече в профсоюзе хирурги, по словам Угринова, пожаловались на нагрузку, недифференцированную оплату труда, а также отсутствие взаимодействия с руководством стационара.
При этом профлидер подчеркнул, что, хоть ситуация «успокоилась», нельзя утверждать, что до конца она разрешена.
Как писал News.ru, несколько хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила
По словам заведующего хирургическим отделением медучреждения Юрия Изотеева, основными причинами массового увольнения медработников ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле стали кадровый дефицит и увеличение нагрузки.