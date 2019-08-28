https://static.news.ru/photo/8c411132-c985-11e9-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хирурги Центральной городской больницы (ЦГБ) № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении. Об этом заявил глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов.

Пять из шести специалистов остаются работать в ЦГБ, ещё один сменил специализацию на УЗИ, передаёт РИА Новости .

На встрече в профсоюзе хирурги, по словам Угринова, пожаловались на нагрузку, недифференцированную оплату труда, а также отсутствие взаимодействия с руководством стационара.

При этом профлидер подчеркнул, что, хоть ситуация «успокоилась», нельзя утверждать, что до конца она разрешена.

Как писал News.ru, несколько хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении после встречи медиков с главой Минздрава Свердловской области Андреем Цветковым.

По словам заведующего хирургическим отделением медучреждения Юрия Изотеева, основными причинами массового увольнения медработников ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле стали кадровый дефицит и увеличение нагрузки.