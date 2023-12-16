«Профессиональная доносчица» добралась до адвокатов Адвокат из Иваново получила угрозу от «профессиональной доносчицы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат из города Иваново Анастасия Руденко получила письмо с угрозой от имени «профессиональной доносчицы» Анны Коробковой, сообщила она в своем Telegram-канале. Сообщение пришло на электронный адрес, который ей не принадлежит. Текст юристу переслали только 16 декабря.

Только сегодня мне перенаправили письмо, которое вы отправили на не принадлежащий мне адрес.​ А вы (обращение к Коробковой. — NEWS.ru) знаменитость, только, к сожалению,​ подходите под категорию «хорошими делами прославиться нельзя».​ Но, видимо, ваш ум не обладает критическим мышлением, потому что если бы обладал, то вы бы сделали вывод, что какому- то немецкому изданию я дать интервью не могла. <...> Очень рада, что вы добрались до меня. Это говорит о том, что я хороший человек, — написала Руденко.

Коробкова в письме призвала Руденко к ответу за дачу интервью Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Активистка потребовала от юриста не давать комментарии изданиям-иноагентам и пригрозила ей включением в реестр Минюста РФ, если она не пообещает перестать общаться с такими СМИ.

Недавно Вы дали интервью Deutsche Welle. При этом как адвокат Вы должны были понимать, что сотрудники Deutsche Welle не имеют разрешения на работу в России. В России есть отличный правовой инструмент наказывать за выступления в СМИ-иноагентах — Министерство юстиции Российской Федерации признает таких выступающих иноагентами. При этом совершенно необязательно, чтобы за выступления иноагент ранее привлекался к какой-либо судебной ответственности, — говорится в письме.

В августе стало известно, что после 1303 доносов женщины по имени или под псевдонимом Анна Коробкова 14 человек оштрафовали, шестерых уволили, двое получили выговоры. Активистка пишет жалобы в разные органы с 24 февраля 2022 года. Себя она называет «профессиональным неоплачиваемым доносчиком».