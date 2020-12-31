Проезд в московском метро стал бесплатным до утра

https://static.news.ru/photo/019abf5e-4b90-11eb-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

С 20:00 проезд на поездах столичного метрополитена и Московского центрального кольца стал бесплатным для пассажиров.

Проехать в подземке можно бесплатно с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города — проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января), — передаёт департамент транспорта города в своём Telegram-канале.

Он отметил, что транспортная система будет работать в обычном режиме. Кроме того, все парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 9 января.

Как писал NEWS.ru, наземный транспорт в новогоднюю ночь также будет работать без перерывов — всего 179 регулярных маршрутов, 59 из которых сделают круглосуточными, а 100 будут работать до 03:30.

В Рождество пассажирам будут доступны 168 наземных маршрутов. Автобусы и трамваи будут курсировать до 03:00, а 15 маршрутов — всю ночь.