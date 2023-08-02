Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Республика Крым». Водителей, находящихся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности. Причины приостановки движения неизвестны.

Авторы канала также опубликовали памятку для водителей, желающих проехать по переправе. Им рекомендовано оставаться в автомобилях в очереди на досмотр и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. После окончания досмотра необходимо убедиться в том, что все пассажиры вернулись в автомобиль. В случае объявления сигнала тревоги, водители и пассажиры не должны отвлекаться на съемку и обязаны быть предельно внимательными.

Отмечается, что 2 августа движение на Крымском мосту уже приостанавливалось, причина принятия таких мер не называлась. Оно было успешно восстановлено к 11 часам по московскому времени. Движение также закрывалось и в другие дни, в частности 24 июля ограничение вводилось четыре раза, а 22 июля — дважды.

Крымский мост ранее оснастили новым средством защиты — противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для обеспечения безопасности конструкции при нападении надводных и подводных беспилотных аппаратов.