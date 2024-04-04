Проезд по грунтовым водам обернулся смертью для водителя легковушки Водитель погиб в ДТП в Нижегородской области при проезде по грунтовым водам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля погиб в аварии в Нижегородской области при проезде по грунтовым водам, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. Он не справился с управлением и врезался в водное препятствие.

Инцидент произошел в дневное время в среду, 3 апреля, на 202-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас, когда 62-летний мужчина за рулем Mitsubishi потерял управление и врезался в водное препятствие. Машина опрокинулась в кювет, водитель скончался на месте. Уточняется, что он двигался с высокой скоростью.

Накануне смертельное ДТП произошло в Воронежской области. На 689-м километре автодороги М-4 «Дон» в столкновении сошлись два большегруза и легковушка. По имеющимся данным, в аварии погибли три человека. После ДТП произошло возгорание, участок дороги полностью перекрыли.

Также сообщалось, что при ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек. Пятеро граждан были госпитализированы в местную районную больницу. Остальных пострадавших осмотрели медики и отпустили домой, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, жертв в результате аварии нет.