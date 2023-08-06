Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно закрыли

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на переправе. Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Накануне военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что, помимо атаки танкера в Керченском проливе, ВСУ планировали нанести удар с помощью дронов по Крымскому мосту. По его словам, атаки на переправу удалось избежать благодаря установленным недавно боновым заграждениям. Минобороны России информацию не комментировало.

Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. Мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.