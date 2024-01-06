Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает пресс-служба переправы. Причины введения ограничений не уточняются. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, посоветовали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметила пресс-служба.

Ранее Telegram-канале BRIEF написал о работе ПВО в районе Керченского пролива. Кроме того, канал сообщил о звуках взрывов у юго-востока Крыма и Новороссийска.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом. В Министерстве обороны РФ отметили, что попытка атаковать полуостров была пресечена около 17:20 мск.

29 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту было временно ограничено. Причины введения ограничений не раскрывались. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, было рекомендовано сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности. 28 декабря на переправе также наблюдалась очередь из автомобилей. В пробке стояли не менее 50 машин, причем пробка образовалась со стороны Керчи.