«Проект рассматривается всерьез»: во Владивостоке намерены построить метро Мэр Владивостока заявил о планах строительства в городе легкого метро

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Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, сообщил РИА Новости мэр города Константин Шестаков. По его словам, легкое метро предусмотрено мастер-планом развития Владивостока и будет проходить над землей, представляя собой городскую электричку с малыми интервалами движения поездов.

Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток, — отметил Шестаков.

Он уточнил, что линию необходимо будет протянуть как можно ближе к городскому порту и создание такого метро возможно только за государственные средства. Шестаков добавил, что власти Владивостока уже провели обсуждение по созданию дополнительных станций с РЖД.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал Дальний Восток ключевым регионом для России и авангардом российской экономики, которая разворачивается на Восток. Политик рассказал, что многие инвестиционные проекты здесь состоялись благодаря государственным субсидиям, льготному кредитованию, а также инфраструктурной поддержке государства. Так, государство обеспечивает проекты на территориях опережающего развития земельными участками и инфраструктурой, а инвесторам компенсируются траты на создание и реконструкцию инфраструктурных объектов. Одним из важнейших событий для экономики региона стало принятие пакета поправок в законодательство о территориях опережающего развития, что сократит время согласования по многим проектам.