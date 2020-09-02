Проект переноса ж/д путей от берега Чёрного моря может стать нацпроектом

https://static.news.ru/photo/a3467050-ecf9-11ea-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: В. Киселев/РИА Новости

Строительство дублёра автотрассы Джубга — Сочи и проект переноса железнодорожной инфраструктуры дальше от черноморского побережья могут включить в новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Таким образом, планируемая реконструкция может перейти в разряд нацпроектов.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручения по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В протоколе, с которым ознакомилось издание, говорится, что Минтрансу до 15 сентября при подготовке предложений по продлению КПМИ до 2030 года необходимо включить в него упомянутый федеральный проект.

В свою очередь, в Минтрансе пояснили, что этот вопрос пока прорабатывается и окончательных решений не принято. В министерстве также подчеркнули, что проект не обеспечен финансированием из федерального бюджета. В РЖД отказались от комментариев.

Стоимость проектов не называется. Раньше только автодорога оценивалась в 1,6 трлн рублей (её хотели проложить в туннелях). Минтранс считал, что это неоправданно дорого. На перенос железной дороги, которая была модернизирована к Олимпиаде-2014, денег у ОАО «РЖД» тоже нет. Ветка проходит по побережью Чёрного моря, в 2019 году президент Владимир Путин поручил проработать вопрос её переноса вглубь материка.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин разработал новое поручение для главы Минтранса Евгения Дитриха. Он заявил о необходимости проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12. По его словам, она должна дойти до Екатеринбурга.