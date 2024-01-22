Продукты исчезли из казанских супермаркетов из-за снежного апокалипсиса Mash Iptash: в супермаркетах Казани наблюдается дефицит продуктов из-за непогоды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В супермаркетах Казани наблюдается дефицит продуктов из-за мощных снегопадов, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, в частности, с прилавков магазинов пропали хлеб и молочные продукты.

Как передает канал, также имеется нехватка яиц, мяса и фруктов. По словам заместителя руководителя исполкома города Ильдара Шакирова, продукты завезут в супермаркеты в ближайшее время. В первую очередь планируется восполнить нехватку товаров там, где осталось меньше всего провизии.

Снегопад, обрушившийся на Казань в ночь на 19 января, признали самым мощным за последние пять лет. В городе выпало около 23 мм осадков, а высота снежного покрова достигала 30 см. Как подчеркнули в местном Гидрометцентре, в последний раз подобные снегопады были зафиксированы в конце 2018 года.

Прокуратура Казани ранее начала проверку распространившейся в Сети информации о том, что в комплексе «Дубай» семерых детей завалило снегом. В социальных сетях появились сообщения, что со склона сошла лавина и накрыла детей, игравших во дворе. Родителям удалось откопать пострадавших, самый младший из них получил травмы.