«Продолжают рисковать»: в Якутии две машины ушли под лед В Якутии два автомобиля провалились под лед на закрытых переправах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Якутии два автомобиля провалились под лед на закрытых переправах, сообщает служба спасения региона. Отмечается, что водители выезжали на водоемы, несмотря на запрет властей.

За минувшие выходные спасателей по причине провала машины под лед вызывали два раза. Несмотря на запрет выезжать на лед, люди продолжают рисковать своими жизнями, в том числе и жизнью детей! — говорится в сообщении.

Как сообщается, в первом случае двое взрослых и один ребенок после того, как автомобиль начал погружаться в воду, смогли выбраться на его крышу. Во втором случае водитель успел выскочить. Помощь службы спасения не понадобилась.

В Волгоградской области пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД через замерзшую реку и провалился под лед, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что мужчина в итоге все равно был задержан. Он заявил, что управлял автомобилем в состоянии опьянения и скрывался от преследования полиции, поскольку испугался наказания.

До этого шестеро детей провалились под лед на реке Ить в ярославской деревне Устье. Как уточнили в МЧС России, на помощь им пришла проходившая мимо местная жительница, она вызвала спасателей. Решившим поиграть на замерзшей реке ребятам от 10 до 12 лет. Они смогли самостоятельно выбраться на берег. Никто не пострадал.