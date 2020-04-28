Продажу телефонов запретили в Бурятии на время пандемии

Власти Бурятии приняли решение ввести дополнительные ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, в республике приостановлена торговля мобильными телефонами и планшетами.
Уточняется, что салоны связи, в которых осуществляется исключительно абонентское обслуживание (смена тарифных планов, приём платежей за сотовую связь), продолжат работу в обычном режиме. Кроме того, в районах Бурятии, где сложилась наиболее напряжённая эпидемиологическая ситуация, запрещена работа парикмахерских и торговля стройматериалами,
На данный момент в Бурятии выявлено 227 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Карелии приняли решение открыть автошколы и строительные магазины. Распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. Для работы магазины должны иметь отдельный вход с улицы, запускать по одному покупателю на 50 «квадратов», продавцы и покупатели должны носить маски.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен