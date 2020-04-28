Продажу телефонов запретили в Бурятии на время пандемии

https://static.news.ru/photo/ab62db1e-890a-11ea-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Бурятии приняли решение ввести дополнительные ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, в республике приостановлена торговля мобильными телефонами и планшетами.

Уточняется, что салоны связи, в которых осуществляется исключительно абонентское обслуживание (смена тарифных планов, приём платежей за сотовую связь), продолжат работу в обычном режиме. Кроме того, в районах Бурятии, где сложилась наиболее напряжённая эпидемиологическая ситуация, запрещена работа парикмахерских и торговля стройматериалами, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На данный момент в Бурятии выявлено 227 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Карелии приняли решение открыть автошколы и строительные магазины. Распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. Для работы магазины должны иметь отдельный вход с улицы, запускать по одному покупателю на 50 «квадратов», продавцы и покупатели должны носить маски.