Продажу табачной продукции в павильонах запретили в Пермском крае Штраф за продажу сигарет в павильонах Прикамья составит до 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажу табачной продукции и вейпов в павильонах запретили в Пермском крае, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, соответствующий закон приняли в региональном заксобрании, ограничение вступит в силу 1 марта 2024 года.

По данным канала, штраф за реализацию табачной или никотинсодержащей продукции, вейпов в павильонах составит от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических. У нарушителей будут изымать все имущество, в том числе и сам киоск, где продается табак.

Также запрещено размещать вывески о продаже такой продукции. За подобную рекламу и стенды грозит административный штраф от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч для юрлиц.

Ранее глава движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская заявила, что за продажу детям любых приспособлений для курения, включая вейпы, а также табачную продукцию всех видов необходимо наказывать в рамках Уголовного кодекса РФ. По ее словам, подростки могут пристраститься к вредной привычке из чрезмерного любопытства, когда курят взрослые и друзья. Эксперт подчеркнула, что жидкость, содержащуюся в вейпах, можно легко подделать.