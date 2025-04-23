Продажу алкоголя ограничили в двух самых пьющих регионах России Продажу алкоголя ограничили в Саратовской области и Забайкальском крае

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Саратовской области и Забайкальском крае местные власти ограничили продажу алкогольсодержащей продукции, сообщают пресс-службы региональных законодательных собраний. В обоих регионах вводятся ограничения на реализацию спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Так, запрещается продавать в розлив и навынос пиво, пивные напитки, сидр, пунш и медовуху. При этом уточняется, что в Саратовской области продажа алкоголя полностью запрещена, если вход в магазин располагается со стороны подъездов, в Забайкалье же такие торговые точки будут вынуждены оборудовать обособленные отделы с алкогольной продукцией.

Что касается ограничения по времени, то в Саратовской области алкоголь будет нельзя приобрести во время массовых мероприятий в общественных местах, а также за два часа до их проведения и час после. В Забайкальском крае спиртное можно будет продавать с 12:00 до 22:00.

Кроме того, в Забайкалье устанавливаются ограничения относительно минимального уставного капитала для торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. В обоих регионах новые меры вступят в силу с 1 сентября.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила о возможном подорожании алкогольных напитков к майским праздникам. Связано это с повышением стоимости акцизом. Так, крепкий алкоголь, вероятно, подорожает на 5−10%, пиво и слабоалкогольные напитки — на 3−5%.