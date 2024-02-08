Продавщица похитила 800 лотерейных билетов, но осталась ни с чем Жительница Торжка украла 800 лотерейных билетов и осталась без выигрыша

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавщица ларька в Торжке похитила порядка 800 лотерейных билетов, но осталась без выигрыша, сообщает пресс-служба МВД Тверской области. Ущерб составил 165 тысяч рублей.

В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей, — сказано в заявлении.

Преступление вскрыла служба безопасности компании по продаже лотерейных билетов во время инвентаризации в одной из точек продаж. Злоумышленницей оказалась 19-летняя девушка, которая впечатлилась тем, что одному из ее покупателей попался выигрышный билет.

В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемой прибыли. Кроме того, пропажу обнаружили, — заявили в полиции.

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