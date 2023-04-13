Продавщица заболтала вооруженного грабителя и предотвратила кражу В Ростове-на-Дону продавщица заболтала вооруженного грабителя и предотвратила кражу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавщица из Пролетарского района Ростова-на-Дону задержала вооруженного ножом грабителя, напавшего на продуктовый магазин в частном секторе в ее смену. Свидетельницей произошедшего стала одна из постоянных покупательниц, которая пришла за хлебом. Она рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что сотрудница отличается серьезным характером.

Хорошо, других покупателей в магазине не было, а то неизвестно, чем бы дело закончилось. Но наша, молодец, не растерялась. Она в этом магазине трудится давно. Лет пять минимум. Но в долг, сколько себя помню, никогда не дает. Она очень серьезная, — делится женщина.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что налет попытался совершить 34-летний житель Нижегородской области, приехавший в Ростов-на-Дону. Он зашел в магазин, осмотрел прилавки, после чего достал нож и потребовал продавщицу отдать всю выручку из кассы. В Главном Управлении МВД России по Ростовской области отмечают, что потерпевшая оказала сопротивление, вызвала полицию и не дала злоумышленнику возможность покинуть торговый зал до приезда правоохранителей, заболтав его.

Продавщица от комментариев отказалась, заявив, что ей «сейчас не до прессы». Ее напарница объяснила, что потерпевшая испытала сильный стресс и сейчас отходит от него.

Неизвестный мужчина ранее ограбил салон сотовой связи в Кировском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленник забрал из кассы всю дневную выручку, но оставил напуганному продавцу несколько купюр «за неудобства».