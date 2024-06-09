Продавец хот-догов из Таджикистана домогался ребенка в Подмосковье SHOT: в Подмосковье мигрант из закусочной приставал к 10-летней девочке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Орехово-Зуево сотрудник общепита, гражданин Таджикистана, завел девочку к себе в вагончик и заставил трогать себя. Девочке удалось вырваться от извращенца и убежать. В отношении него возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жертвой мигранта стала 10-летняя школьница. Пока мама была на работе, девочка пошла за хот-догом в заведение фастфуда рядом с домой. Во время приготовления еды продавец начал делать ребенку недвусмысленные комплименты, а затем пригласил к себе в вагончик, чтобы якобы показать самокат. Там, оставшись наедине с девочкой, он начал трогать ее и заставлять касаться своих интимных мест через одежду. Испугавшись, девочка бросилась бежать и сразу же позвонила маме.

Задержанный — 31-летний мигрант, который находится в России легально. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее недалеко от читинского поселка Аэропорт на 15-летнюю девочку, которая возвращалась с вечерних занятий, напали пятеро мигрантов. Они изнасиловали беззащитную. Двоих задержали спустя несколько часов, еще троих — чуть позднее при попытке пересечь границу.