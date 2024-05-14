Продавщицы в Петербурге устроили побоище за покупателей и попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продавщица одного из торговых центров Санкт-Петербурга избила конкурентку из-за того, что от нее ушли покупатели, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел 10 мая. Женщина разозлилась на коллегу, когда в очередной раз клиенты выбрали соседний павильон. Сначала она стала оскорблять более удачливую продавщицу, а затем в ход пошли кулаки.

По данным канала, администрация комплекса попросила охранников не лезть в конфликт и закрыть глаза на драку. На женщину неоднократно писали жалобы руководству ТЦ, но на них не реагируют. Увольнять ее отказываются, объясняя это тем, что она «хороший продавец».

Ранее в столичном метро мужчина избил пассажира метрополитена после перепалки. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». На кадрах видно, что пострадавший в нокауте, он несколько секунд лежит неподвижно.

Также в Москве между двумя мужчинами произошел в ТЦ «Сомбреро» на Варшавском шоссе. Один из его участников достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Пуля застряла в скуле потерпевшего. После выстрела между ними завязалась драка. Пострадавший смог повалить стрелявшего и не давал ему встать до приезда медиков и правоохранителей.