Проблемы со связью появились в нескольких российских регионах Сбои наблюдаются у операторов сотовой связи в России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сбои наблюдаются у оператора сотовой связи «Билайн», на его работу пожаловались почти четыре тысячи человек, сообщается на сайте Сбой.РФ. Они поступают от пользователей из Новосибирской области, Алтайского края, Москвы, Кузбасса и Красноярского края.

Также жалобы были зафиксированы на оператора МТС. Проблемы наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Нижегородской областях. При этом причины произошедшего не указываются. Пользователи Tele2, Yota и Мегафон также заявили о сбоях.

Ранее стало известно, что операторы сотовой связи блокируют по требованию Роскомнадзора около 300 тысяч сим-карт в неделю. Меры принимаются в рамках борьбы с серым рынком. Как уточнили сами мобильные операторы, большинство блокировок происходят по причине неверных данных об абоненте.

До этого ФСБ задержала 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за активацию сим-карты в интересах террористов. В службе добавили, что всего было изъято свыше 600 сим-боксов, которые могли применяться в диверсионной и террористической деятельности. Уголовные дела по статье о мошенничестве были возбуждены в отношении 30 человек. По данным силовиков, они причастны к незаконному доступу к профилям на сервисе «Госуслуги».