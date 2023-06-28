«Проблемы с головой»: очевидец о новгородце, устроившем стрельбу в квартире Очевидец рассказала, что у устроившего стрельбу в квартире новгородца были проблемы с психикой

У устроившего стрельбу в квартире жителя Нижнего Новгорода были проблемы с психикой, рассказала NEWS.ru жительница ЖК «Цветы» Екатерина. По ее словам, запершийся с ружьем пенсионер часто ссорился с женой, однако до выстрелов ранее не доходило.

Мужчина заперся в квартире с женой и начал стрелять из ружья в пол, стены. С его женой, к счастью, все в порядке сейчас. Соседи говорят, что они часто ругаются, слышны крики, звуки потасовки, но до оружия впервые дело дошло. Он говорил, что так якобы ее воспитывает. Вызвали полицию, сначала он не хотел открывать, с ним вели переговоры, сейчас уже задержали и увезли. Мужчине этому лет 60-70, с головой уже видимо проблемы, — рассказала Екатерина.

Ранее житель Перми выстрелил из пистолета в глаз мужчине, гулявшему по городу с собакой. Хозяин не собрал за своим питомцем фекалии, это и стало поводом для выстрела. Врачи сумели спасти глаз пострадавшего, его отправили проходить лечение дома.

До этого житель Санкт-Петербурга выглянул из окна дома и получил выстрел в свою сторону. В мужчину выстрелил неизвестный прохожий на улице, однако он промахнулся. Позднее он был отслежен по камерам видеонаблюдения и задержан сотрудниками полиции.