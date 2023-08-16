Проблема отмены троллейбусов для костромичей вышла на международный уровень Костромской вице-губернатор предложил жаловаться Байдену на отмену троллейбусов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-губернатор Костромской области Юрий Маков назвал жителей региона придурками после того, как они обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив обратить внимание местных властей на проблемы горожан из-за отмены троллейбусов. Когда из Минска пришел ответ, Маков переслал его нескольким членам регионального отделения КПРФ, на сайте которого опубликован скриншот сообщения чиновника с высказыванием о костромичах.

Все понимаю, но перебор. Подскажите своим придуркам, надо не Лукашенко писать, а сразу [президенту США Джо] Байдену. Он поможет, — написал Маков, добавив смеющийся до слез эмодзи.

В правительстве региона пока не комментировали ситуацию.

СМИ писали, что костромские чиновники в ходе транспортной реформы просчитались в оценке пассажиропотока, решив заменить троллейбусы на автобусы. В результате многие костромичи лишились своих привычных маршрутов, стали чаще опаздывать на работу и дольше возвращаться домой.

Ранее Байден назвал идиотом человека, который пытался прервать его речь в Висконсине, приуроченную ко Дню труда. Недовольные возгласы послышались в зале после того, как президент США подверг резкой критике сторонников своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что действия предыдущей администрации привели общество к состоянию борьбы за «душу Америки».