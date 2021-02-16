Пробки в Москве достигли десяти баллов

https://static.news.ru/photo/85a82410-7072-11eb-a429-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером во вторник столичные автомобилисты столкнулись с десятибалльными заторами. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

В Москве продолжается снег, местами гололедица. Количество мелких аварий увеличилось. Движение в городе осложнилось до 10 баллов. Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время — после 21:00, — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

При этом отмечается, что городской транспорт работает штатно.

До этого Москва столкнулась с аномальными снегопадами. Накануне заммэра Пётр Бирюков сообщил, что с последствиями рекордного погодного явления ведут борьбу 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства. Для очистки улиц от снега им понадобится около пяти дней.

Выезд на автомобиле превращается в проблему, когда зима преподносит сюрпризы в виде аномальных снегопадов и сильных заморозков. Трудности с тем, чтобы завести выстуженную машину испытывал хоть раз каждый автолюбитель. Автоэксперт рассказал том, как справиться с этой задачей и на каких шинах можно двигаться в снегопад, писал NEWS.ru.