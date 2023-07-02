Пробка у Крымского моста сократилась втрое Минтранс Крыма: пробка у Крымского моста сократилась до трех километров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края значительно сократилась к утру 2 июля и ее протяженность составляет три километра, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма. По данным ведомства, время ожидания в пробке не превышает полутора часов.

Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 06:00 пробка до 3 км, время ожидания до 1,5 часов, — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что в обратном направлении, Республика Крым — Краснодарский край, затора нет.

Сообщения о пробке у Крымского моста появились накануне утром. Первоначально протяженность затора составляла пять километров, а несколько часов спустя она увеличилась до девяти километров. Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко объяснил создавшуюся ситуацию медленной работой служб досмотра на пропускном пункте.

К вечеру 1 июля пробка сократилась до семи километров. В обратную сторону протяженность затора составляла 1,5 км.