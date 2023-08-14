Пробка перед Крымским мостом в обе стороны выросла до 1,8 тысячи машин

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымский мост в Керчи

Пробка перед Крымским мостом в связи с его периодическими закрытиями выросла до 1820 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Из Краснодарского края в Крым в пробке стоят 1020 машин, в обратную сторону — около 800 автомобилей. Время в пути для водителей составит от двух до трех часов.

14:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 800 транспортных средств, время ожидания более двух часов, — говорится в сообщении канала.

14 августа около 9:00 движение автомобилей по Крымскому мосту было временно приостановлено, спустя час переправа была вновь открыта для движения. Причины ввода ограничений не назывались.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.