Пробка на Крымском мосту вновь разрослась Минтранс Крыма: пробка на Крымском мосту разрослась до 6,5 км

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

К восьми часам утра 2 июля пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 6,5 км, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Минтранса Николай Лукашенко. По его словам, среднее время ожидания в очереди составляет около трех часов. При этом в обратном направлении пробки нет, подчеркнул он.

Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 — пробка до 6,5 км, время ожидания до трех часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 08:00 — пробки нет, — написал Лукашенко.

Сообщения о пробке на Крымском мосту стали поступать утром 1 июля. Первоначально протяженность затора составляла пять километров, а несколько часов спустя она увеличилась до девяти километров. Глава крымского Минтранса объяснил создавшуюся ситуацию медленной работой служб досмотра на пропускном пункте. Он призвал россиян заранее готовить вещи для оперативного досмотра.

К вечеру 1 июля пробка сократилась до семи километров. В обратную сторону протяженность затора составляла 1,5 км.