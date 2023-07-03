Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 13 км, заявила в Telegram пресс-служба оперштаба Кубани. Граждан призвали учитывать протяженность пробки и закладывать время на прохождение досмотра на дороге.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км. <...> Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей, — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.