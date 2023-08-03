Автобус чуть не утонул из-за потопа в Екатеринбурге и попал на видео

Фото: t.me/gibddekb96

Из-за прорыва трубы холодной воды под мостом на пересечении улиц Щербакова и Самолетной в Екатеринбурге образовалась пробка, сообщает Госавтоинспекция города. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На кадрах видны погрузившиеся в воду автобусы и автомобили.

На месте работают коммунальные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично ограничено, — говорится в сообщении.

Ранее на юго-западе Москвы после ливня полностью затопило улицу. Очевидцы сняли на видео мужчину, который переходил проезжую часть по пояс в воде. Также затопило тротуары и припаркованные машины.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку плюс 30 градусов. По его словам, виноват в этом будет антициклон, который придет в Центральную Россию 4 августа.

26 июля в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.