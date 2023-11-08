«Про зомби кричал»: раскрыты детали нападения на мать с ребенком в Люберцах Очевидец: пострадавшая при нападении мужчины с мачете в Люберцах упала в обморок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка в Люберцах потеряла сознание после того, как ее ранил напавший на нее мужчина с мачете, рассказал NEWS.ru очевидец. По его словам, нападавший что-то кричал про зомби.

Произошло все около часа дня на улице Кирова. Неадекватный мужчина с мачете начал нападать на женщину с ребенком. Пырнул ее, но не сильно. Полицейские, к счастью, оказались рядом, задержали его. Девушка после ранения упала в обморок, думаю, испугалась сильно. Как пришла в себя, ей оказали первую помощь, ребенок не пострадал. Мужика этого пришлось на скорой увозить, в него стреляли, по-другому остановить не могли. Он там про зомби еще кричал. Наркоман, наверное, или псих, — сообщил очевидец.

Ранее СМИ писали, что на женщину напал 36-летний мужчина, проживающий на той же улице Кирова, ранее судимый за местные преступления, уличную драку и незначительную кражу. Момент стрельбы, открытой полицейскими по злоумышленнику при задержании, попал на видео. На кадрах видно, как стражи порядка открыли огонь, когда мужчина побежал на них, размахивая мачете. Сотрудники полиции произвели несколько выстрелов, после чего тот упал на землю.

Мужчина получил ранение в живот, а также порезался мачете, его госпитализировали. Следователям предстоит выяснить, зачем он пошел на улицу с мачете и что побудило его напасть на женщину.