Призывников Новосибирской области пообещали не отправлять на Украину

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Вооружённые силы Российской Федерации

Призывников из Новосибирской области не станут отправлять на Украину, заверили в военкомате области, передаёт «Сиб.фм». Все призванные на срочную военную службу граждане будут проходить её в частях на территории России.

В июне армию пополнят 850 юношей из региона, а всего — около 2000. Вопросы проведения весеннего призыва обсудили в Новосибирске на заседании призывной комиссии региона под председательством замгубернатора области Сергея Нелюбова.

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев также напомнил, что по указу Владимира Путина отсрочку от армии получили IT-специалисты.

Тем временем правозащитники предупредили о полицейских рейдах по поиску призывников. В Москве, как рассказал правозащитник Алексей Кабанов, уже известны случаи, когда полицейские приходили за молодыми людьми к ним домой.

7 июня военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в военной операции на Украине участвовали около 600 солдат-срочников. По его словам, к ответственности за это нарушение привлекли около 12 офицеров, а срочники были «возвращены в кратчайшие сроки».

8 марта президент России Владимир Путин заявлял, что срочники в спецоперации не участвуют. На следующий день выяснилось, что это не так, и тогда глава государства поручил разобраться в вопросе.