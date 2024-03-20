Призывавшего убивать бойцов СВО жителя Камчатки задержали в Курске ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы убивать участников СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Курске жителя камчатского города Вилючинск по подозрению в призывах к убийству участников СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Камчатскому краю. Ролики с призывами мужчина публиковал в WhatsApp.

По данным следствия, житель города Вилючинска разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, — говорится в сообщении службы.

Подозреваемый был задержан в Курске и доставлен в Камчатский край. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо интернета). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что все предатели, участвующие в диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны. По его словам, попытки посеять смуту должны строго пресекаться.

До этого Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания мужчины, планировавшего совершить теракт на Транссибе. На кадрах видно, как сотрудники службы отслеживают передвижения диверсанта с помощью инфракрасной камеры. Отмечается, что мужчина был пойман с поличным прямо у железнодорожной магистрали.