Призыв к мобилизации и новые дроны ВСУ: новости СВО на утро 22 апреля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские бойцы уничтожили на Красноармейском направлении в ДНР наемников из Португалии, рассказал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф. По его словам, иностранцы, как правило, вооружены орудиями НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ защитили границу от украинских диверсантов в ночь на Пасху

Две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины были уничтожены на окраине села Локня Сумской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы канала, 30 украинских бойцов осуществили вылазку в ночь на Пасху из района церкви Рождества Богородицы в Юнаковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, в ночь на 20 апреля, во время действия объявленного президентом РФ пасхального перемирия, две ДРГ противника выдвинулись на боевое задание, попытавшись атаковать позиции российских военных. Однако находящиеся там бойцы ВС РФ дали отпор неприятелю, ликвидировав диверсантов ударами артиллерии и дронов.

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Подразделение ВС России несколько часов отбивало атаку ВСУ

Подразделение российской армии под командованием лейтенанта Романа Закоты несколько часов отражало нападение украинских войск, сообщили в Минобороны России. Бойцы ВСУ пытались скрытно подойти к позициям российских войск, но офицер организовал оборону и первым вступил в бой.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

В течение нескольких часов российские военные удерживали позиции и отбили атаку. В результате украинская группа понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить. Минобороны РФ отмечает, что благодаря действиям и руководству лейтенанта Закоты удалось создать условия для последующего наступления российских войск.

Боец ВС РФ рассказал, как за ним охотились новые украинские дроны

Бойцы ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик. По его словам, характерной особенностью аппарата является квадратная форма и мощный взрыв.

Мультик заявил, что в какой-то момент с сослуживцами попал в рой дронов. ВСУ тогда поняли, что он — старший группы, и начали его преследовать.

На Украине призвали активнее проводить мобилизацию из-за потерь

Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила о крайней необходимости мобилизации в Вооруженных силах Украины. По ее словам, ситуация на фронте остается критической из-за больших потерь и случаев дезертирства среди военнослужащих.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ВС Украины

Южанина отметила, что сейчас особенно важно набрать новые силы, даже если подготовка бойцов займет минимальное время. Она подчеркнула: только ротация и пополнение армии могут исправить сложившуюся ситуацию. В то же время точные предложения по усилению мобилизации депутат не озвучила.

Сырский дал оценку наступлению ВС России в Сумской области

В районе российско-украинской границы сохраняется высокая интенсивность боевых действий, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, самые напряженные столкновения происходят в Сумской области Украины и соседней Курской области России.

В преддверии православной Пасхи Сырский провел рабочую встречу с командирами подразделений, которые несут службу на этом направлении. По итогам визита было принято решение о дополнительном снабжении войск и пополнении запасов вооружения.

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