Депутат объяснил попадание в реестр иноагентов критикой властей Депутат Картавин заявил, что стал иноагентом за критику властей

Фото: t.me/ankartavin

Антон Картавин

Внесенный 2 февраля в реестр иноагентов депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил в разговоре с NEWS.ru, что статус иностранного агента теперь дают просто за критику решений властей. В пояснении министерства как раз указано, что политик «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях».

Эту практику он назвал сомнительной и считает нужным ее оспаривать. Картавин заверил, что намерен этим заняться. Политик уверен, что со временем в обществе добьются отстранения от власти людей, причастных к «дискриминации граждан РФ». Добавил при этом, что сделано это будет законными методами.

Кроме Картавина, в обновленном реестре оказались директор онлайн-энциклопедии «Викимедии.РУ» Станислав Козловский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экс-глава правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олег Орлов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заместитель директора Ельцин-Центра Никита Соколов, ЛГБТ-активист (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Михаила Чимарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также журналист Сергей Степанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).