Приземлившийся на Колыму самолет Ан-24 отбуксировали в аэропорт

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-24, приземлившийся на реку Колыма в Якутии, был отбуксирован в аэропорт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей компании «Полярные авиалинии». По данным пресс-службы, в настоящее время самолет находится в поселке Зырянка, экипаж был временно отстранен от полетов. Предполагается, что они вернутся к исполнению обязанностей после окончания проверки.

Воздушное судно отбуксировано на стоянку аэропорта Зырянки. Экипаж на время проведения проверки отстранен от полетов, это стандартная процедура, — заявили в компании.

Воздушное судно Ан-24 выполняло рейс ЯП217 перед происшествием. Самолет следовал по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. Предполагается, что во время посадки пилоты не увидели полосу, в результате чего самолет приземлился на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров, а также четыре члена экипажа, никто их них не пострадал, самолет не получил повреждений. Правоохранительные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения».

В конце ноября самолет Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Самолет был вынужден пойти на снижение во время бушующего шторма на остатках топлива. Две попытки посадить машину не увенчались успехом, однако с третьей попытки командиру воздушного судна удалось приземлиться.