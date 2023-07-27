Приют для собак спас «козу отпущения» в Улан-Удэ В Улан-Удэ приют для собак спас козу, с которой провели обряд по отпущению грехов

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В Улан-Удэ представители зоозащитных организаций спасли «козу отпущения», с которой провели обряд по избавлению от грехов. Как сообщает «МК в Бурятии», животное поместили в приют для бездомных собак. Козу назвали Зоя, ее кормят капустой, однако другие обитатели пока не очень дружелюбно настроены по отношению к новой соседке.

Как уточняет издание, собаки пока облаивают козу и обнюхивают. До того как Зою забрали в приют, животное с тканью вокруг горла и купюрами ходило по улицам Улан-Удэ в микрорайоне Левый Берег. Местные жители не хотели приближаться к козе, веря в то, что кто-то переложил на нее свои грехи. Согласно поверью, приютив дома такое животное, человек обрекает взять на себя чужие проблемы.

В социальных сетях местные жители рассказывали, что животное не могло есть и пить, а также чуть не угодило под машину. При этом автор публикации уточнил, что забрать козу себе не может из-за гуляющих по двору собак и отсутствия условий для ее содержания. Многие осудили тех, кто провел ритуал и выгнал козу. Один из комментаторов отметил, что те люди «не обретут хорошее, бросив бедное существо на погибель».

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