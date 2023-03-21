«Привлечь родителей»: в Госдуме пообещали наказать живодеров из Хакасии Депутат ГД Бурматов пообещал привлечь к уголовной ответственности родителей детей, жестоко убивших собаку в Хакасии

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Родителей детей, жестоко убивших собаку в селе Чапаево Усть-Абаканского района Хакасии, могут привлечь к уголовной ответственности, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы VIII созыва Владимир Бурматов. Он уточнил, что направил запрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Мы уже направили запросы и в МВД, и в прокуратуру, так как для меня тут всё ясно. Налицо часть 2 статьи 245 УК РФ, абсолютно уголовное деяние. Тут единственный момент, что они могут по возрасту не подпадать, но мы это сейчас как раз выясняем. Также тут просматривается предварительный сговор, что также является отягчающим обстоятельством. Так что в данном случае, если даже они не подпадают под статью по возрасту, есть все шансы привлечь к ответственности родителей, — заявил Бурматов.

В региональном МВД сообщили, что собаку убили два школьника 2006 и 2007 годов рождения.

Ранее пьяный житель Омска избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире. У собаки, которую нападавший подобрал на улице несколько лет назад, сломан позвоночник и отбиты внутренние органы. На помощь собаке пришли соседи, которые отвезли избитую таксу в приют, сотрудники которого обратились в полицию. Спустя несколько дней у собаки остановилось сердце.