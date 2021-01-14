Привившимся от COVID-19 сахалинцам выдадут бейджи с правом не носить маски

https://static.news.ru/photo/22565a02-5665-11eb-a964-fa163e074e61_660.jpg Фото: limarenko_official/instagram.com

Вакцинация от коронавируса даст право жителям Сахалина не носить медицинские маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах. Уберечь себя и своих близких несложно — проходите вакцинацию, — написал он на своей странице в Instagram.

Он также рассказал, что 15 января на островах начинается массовая вакцинация от коронавируса. Ожидается поступление крупной̆ партии вакцины — более девяти тысяч доз препарата «Спутник V». По словам губернатора, эта вакцина себя отлично зарекомендовала — она даёт высокую степень защиты.

Я сам давно привился и поэтому призываю всех активно подключаться к вакцинации, — отметил Лимаренко.

Губернатор отметил, чтобы выйти из кризиса, нужно получить коллективный иммунитет. Поэтому он ставит задачу в течение нескольких месяцев привить большинство жителей области — создать так называемые зелёные зоны в отдельно взятых организациях, где весь коллектив будет полностью провакцинирован.

Как сообщал NEWS.ru, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести «ковид-паспорта». Он добавил, что паспорт будет служить подтверждением, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения COVID-19.