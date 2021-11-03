Привившиеся от COVID хабаровчане могут получить в подарок три тонны угля

В Хабаровском крае среди привившихся от коронавируса жителей разыграют ряд призов, в числе которых три тонны угля. Об этом в Instagram рассказал главврач больницы района имени Лазо Илья Арония. Он отметил, что участниками розыгрыша могут стать все совершеннолетние жители региона, которые прошли процедуру вакцинации в данном районе.

Врач уточнил, что призов всего будет шесть. Кроме угля, у привившихся хабаровчан есть шанс выиграть сертификат на прохождение медкомиссии для получения водительских прав, разрешения на оружие или трудоустройства, на стоматологическую услугу, которая не входит в перечень бесплатных, парикмахерскую услугу, абонемент в тренажёрный зал и микроволновую печь.

Арония добавил, что розыгрыш призов состоится 1 декабря. В нём могут принять участие привившиеся в период с 1 по 30 ноября. Выигранный сертификат действует три месяца. Его можно подарить другому человеку при условии, что тот тоже привит от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве определились победители очередного розыгрыша квартир среди вакцинировавшихся. Двое жителей столицы выиграли по однокомнатной квартире. В мэрии рассказали, что ещё шесть квартир будут разыграны10,17 и 24 ноября.