Прививку от коронавируса сделали 15 тысяч жителей Подмосковья

https://static.news.ru/photo/a9df132c-4fff-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства МО/vk.com

Врачи Московской области вакцинировали от COVID-19 уже более 15 тысяч человек. На данный момент в регионе работают более 90 пунктов вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьёва.

Прививка делается добровольно, её уже поставили более 15 тысяч жителей, — приводит сообщение «360».

Однако в Рождество, 7 января, пункты, где можно получить вакцину, работать не будут. Привиться от коронавируса можно будет в любой другой день праздничных выходных. Наиболее удобный из 90 пунктов можно выбрать на сайте , а записаться — через портал госуслуг или по телефону 112.

На данный момент вакцинироваться могут жители Подмосковья из группы риска. В их число входят медицинские работники, специалисты социальной сферы, ЖКХ и сотрудники МФЦ. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, если они не болели коронавирусом.

Вакцинация противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными и обострёнными хроническими заболеваниями. Откажут в прививке и людям с высокой температурой.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что россияне, сделавшие прививку от COVID-19, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. Соответствующий сервис заработал с 1 января.

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в столице смогли победить 7206 человек. Всего с болезнью справились 666 282 пациента. В 84 регионах России за этот же период было зафиксировано 24 217 новых случаев коронавируса. В Москве было выявлено 5142 случая, за последние 24 часа в столице умерли 70 пациентов.