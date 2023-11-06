«Привет от Зеленского»: Гагин отреагировал на гибель помощника Залужного Гагин назвал гибель Частякова приветом Залужному от Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гибель помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова является «приветом» для Валерия Залужного от президента страны Владимира Зеленского, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что произошедшее не может быть несчастным случаем, а представляет собой убийство. По мнению Гагина, инцидент доказывает, что «украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке».

Гибель помощника Залужного, полковника Частякова — явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно. <...> Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж <...> Залужному от Зеленского, — сказал Гагин.

О ЧП, которое произошло в селе Чайки Киевской области, стало известно вечером 6 ноября. По имеющимся данным, помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб при взрыве в свой день рождения. Спикер МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что также пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не получили повреждений. Возбуждено уголовное дело.

Сам Залужный также подтвердил гибель помощника. Военный рассказал, что причиной смерти стала детонация одного из подарков, который мужчина получил на праздник.