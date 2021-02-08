Притворявшийся сотрудником ФСБ житель Саранска проведёт два года в колонии

https://static.news.ru/photo/58ab7690-6a16-11eb-a2fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Саранска признали виновным в мошенничестве. Он притворялся сотрудником ФСБ и обещал за взятку устроить на работу в региональное управление службы другого человека.

По данным правоохранительных органов, 42-летний мужчина с апреля 2018 года по январь 2019 года представлялся сотрудником местного УФСБ и сообщил потерпевшему, что может устроить его на работу. За свои услуги он получил больше 1,1 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал жителя Саранска виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится на сайте местной прокуратуры.

Там отмечается, что в настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали нескольких человек, которые в форме представителей правоохранительных органов устраивали розыгрыши. Пранкеры инсценировали задержания людей и записывали происходящее на видео.

В полицию обратились представители Росгвардии, которые пожаловались, что частная компания в городе организует развлекательное шоу с захватом людей актёрами в форме силовиков, писал NEWS.ru.