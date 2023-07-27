Присяжные в третий раз оправдали тревел-блогера, обвиняемого в убийстве В Новосибирске суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве блогера Гомзякова

Фото: avgomzyakov/vk.com

Суд присяжных в Новосибирске в третий раз оправдал тревел-блогера Анатолия Гомзякова, который обвиняется в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона. Присяжные оправдали обвиняемого за отсутствием события преступления.

В Ленинском районном суде Новосибирска по уголовному делу в отношении Гомзякова А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого за отсутствием события преступления, — говорится в сообщении пресс-службы.

Анатолий Гомзяков является известным тревел-блогером в Новосибирске. Он обвиняется в умышленном убийстве мужчины в Ленинском районе города. По информации СМИ, в апреле 2020 года блогер выпивал с одним из подписчиков в его квартире на 24 этаже. Наутро тело мужчины было обнаружено во дворе.

По версии следствия, Гомзяков нанес потерпевшему «не менее одного удара в голову с применением предмета, используемого в качестве оружия», после чего перенес тело на балкон и сбросил вниз. В свою очередь обвиняемый утверждал, что просто заснул во время застолья, а когда проснулся, то не обнаружил хозяина и отправился домой.

Блогеру грозило лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

В мае 2022 года Гомзякова в первый раз признали невиновным, однако в сентябре того же года оправдательный приговор был отменен. В ноябре 2022 года Ленинский районный суд Новосибирска после повторного рассмотрения уголовного дела вновь вынес оправдательный вердикт, который также был отменен в феврале 2023 года. Рассмотрение дела в третий раз началось 4 июля.