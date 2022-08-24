Присяжные признали Сушкевич и Белую виновными в смерти новорожденного Присяжные признали калининградских врачей Сушкевич и Белую виновными в смерти новорожденного

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Елена Белая и Элина Сушкевич

В Калининграде коллегия присяжных заседателей признала виновными главврачей Елену Белую и Элину Сушкевич в убийстве новорожденного, сообщает Lenta.ru. В ходе судебного заседания присяжные заявили, что врачи калининградского городского роддома № 4 недостойны снисхождения. 30 августа станет известно, к каким срокам тюремного заключения приговорены Белая и Сушкевич.

В ходе суда было доказано, что ребенок был убит из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — Белая и Сушкевич были уверены, что мальчик не выживет. Но судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным, — заявила представитель потерпевших Лариса Гусева.

Вердикт был оглашен в ночь на 24 августа. И. о. главврача роддома Белая и врач-анестезиолог Сушкевич обвинялись по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В ноябре 2018 года в роддоме на свет появился Одилжон Амиров, чья мать находилась на 24-й неделе беременности. Ребенок оказался недоношенным — масса его тела составляла 700 грамм, он находился в тяжелом состоянии.

По версии следствия, Белая отчитала врачей за оказание реанимационной помощи ребенку, который был в тяжелом состоянии, и поручила Сушкевич убить его. Та ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния, в результате чего он скончался.

В 2020 году коллегия присяжных признала Белую и Сушкевич невиновными, однако позже дело было возвращено в суд.